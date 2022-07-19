Словаччина хоче відмовитися від російського ядерного палива, – прем'єр

Словаччина кілька місяців веде переговори з метою знаходження постачальників ядерного палива для АЕС на заміну "Росатому".

Про це заявив премʼєр-міністр Словаччини Едуард Геґер у понеділок на спільній з австрійським колегою пресконференції у Відні, передає Укрінформ.

"Якщо говорити про атомну енергетику, то так – більш як половина енергії у Словаччині надходить від атомних електростанцій. І мова про реактори, які дотепер забезпечувалися російським паливом. Але вже впродовж кількох місяців ми ведемо переговори з різними іншими постачальниками та хочемо знайти альтернативне паливо", – наголосив Геґер.

За його словами, Словаччина чітко заявила, що хоче відмовитися від російських викопних джерел енергії, "при цьому в усіх сферах – чи то газ, нафта чи атомне паливо".

Водночас словацький прем’єр-міністр зауважив, що цей процес не буде швидким.

Як повідомлялося, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік заявив, що країна зменшить залежність від газу з Росії на 65%.