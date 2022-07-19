Франція витратить 10 мільярдів євро на націоналізацію одного з найбільших виробників ядерної енергії

Французька влада планує направити публічну оферту про викуп акцій енергетичної компанії Electricite de France SA (EDF) за ціною 12 євро за штуку, витративши таким чином на націоналізацію компанії близько 9,7 млрд євро.

Оферту буде направлено для узгодження регуляторами на початку вересня, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Dow Jones.

Таким чином, ціна викупу майже у півтора рази перевищує котирування на закриття торгів 4 липня (8,48 євро), тобто в останню сесію перед тим, як стало відомо про плани націоналізації EDF.

Наразі уряду належить близько 84% акціонерного капіталу EDF. Після викупу 16% паперів, що залишилися у акціонерів, влада планує делістинг компанії.

EDF, зокрема, є оператором французьких АЕС, проте останнім часом обсяги виробництва електроенергії компанією скоротилися на фоні проблем, пов'язаних із старінням обладнання. Водночас влада шукає способи знизити частку ядерної енергетики в країні на користь альтернативних джерел енергії.

Акції EDF підскочили на 15% на торгах у вівторок до 11,77 євро за шткук.