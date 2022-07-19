Франція витратить 10 мільярдів євро на націоналізацію одного з найбільших виробників ядерної енергії
Оферту буде направлено для узгодження регуляторами на початку вересня, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Dow Jones.
Таким чином, ціна викупу майже у півтора рази перевищує котирування на закриття торгів 4 липня (8,48 євро), тобто в останню сесію перед тим, як стало відомо про плани націоналізації EDF.
Наразі уряду належить близько 84% акціонерного капіталу EDF. Після викупу 16% паперів, що залишилися у акціонерів, влада планує делістинг компанії.
EDF, зокрема, є оператором французьких АЕС, проте останнім часом обсяги виробництва електроенергії компанією скоротилися на фоні проблем, пов'язаних із старінням обладнання. Водночас влада шукає способи знизити частку ядерної енергетики в країні на користь альтернативних джерел енергії.
Акції EDF підскочили на 15% на торгах у вівторок до 11,77 євро за шткук.