Державного експортера електроенергії очолив колишній топменеджер Ахметова

Майбутнього державного трейдера для експорту електроенергії - АК "Енергетична компанія України" (ЕКУ) наприкінці червня очолив Віталій Бутенко – колишній директор компанії "Д.Трейдінг" з групи ДТЕК Ріната Ахметова.

Про це повідомляє телеграм-канал Монополіст.

В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив плани створити експортера електроенергії державної генерації в Євросоюз. Державним трейдером стане АК "Енергетична компанія України" (ЕКУ).

"Цей трейдер (ЕКУ) буде таким самим учасником ринку, як і будь-який інший, і правила залишаться для всіх рівні. Ми знайдемо рішення, як це працюватиме, але одразу скажу, що ключовим постачальником електроенергії цьому трейдеру буде державна генерація", - заявив він в інтерв'ю.

Віталія Бутенка було звільнено з ДТЕК Ріната Ахметова в липні 2021 року. А вже в листопаді він став власником трейдера електроенергії "ТЕТ Груп".

Ця компанія була ексклюзивним імпортером електроенергії з Білорусі, після того як з цього процесу викинули державний "Енергоатом".

Україна розпочала експорт електроенергії в ЄС 30 червня 2022 року. Наразі електроенергія експортується в Польщу, Румунію та Словаччину.

В Україні на РДН (спотовий ринок) 1 МВт.год електроенергії коштує 87 EUR/МВт.год у базовому навантажені, натомість в Румунії - 471 EUR/МВт.год, Словаччині - 468 EUR/МВт.год, в Польщі - 269 EUR/МВт.год,

За оцінками прем'єра Дениса Шмигаля, потенціал експорту української електроенергії в Європу складає до 2,5 ГВт. За таким сценарієм держава зможе отримувати більше 70 млрд грн на рік.