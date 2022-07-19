"Укргазбанк" взяв ще один кредит рефінансування на 4 мільярди під 27% річних

Державний "Укргазбанк" на тендері з надання кредитів рефінансування терміном на рік, що відбувся 15 липня, залучив 4 млрд грн під заставу пулу активів.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ) про кредити рефінансування, надані на строк понад 30 днів.

Крім того, "Перший інвестиційний банк" на тому ж тендері залучив рефінансування на 215 млн грн.

Загалом на тендері 15 липня Нацбанк надав кредити рефінансування на загальну суму 6,44 млрд грн чотирьом банкам під 27% річних. При цьому два з них залучили рефінансування на строк до 30 діб, свідчать дані на сайті НБУ.

Як повідомлялося, "Укргазбанк" на тендері з надання кредитів рефінансування терміном на рік, що відбувся 10 червня, вже залучив 3 млрд грн під заставу пулу активів під 27% річних.

27 травня державний "Укрексімбанк" на тендері з надання кредитів рефінансування залучив 5,5 млрд грн під заставу пулу активів.