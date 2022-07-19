Нові санкції ЄС проти Росії включатимуть жорсткі обмеження проти "Сбєрбанку", – Єрмак

Новий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ включатиме жорсткіші обмеження проти російського "Сбєрбанку". Також у санкційний список потрапить Уральська гірничо-металургійна компанія.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Новий санкційний пакет ЄС проти РФ включатиме ембарго на золото, розширення персональних санкцій, більш жорсткі обмеження проти "Сбєрбанку". Також під санкції потраплять Уральська гірничо-металургійна компанія та Юнармія", – зазначив він.

Крім того, як пише "Настоящее время" із посиланням на дипломатичні джерела в ЄС, персональні санкції запровадять проти першого віцепрем’єр-міністра РФ Андрія Бєлоусова, мера Москви Сергія Собяніна, а також двох російських акторів – Сергія Безрукова та Володимира Машкова.

Крім того, у списку є й ставленики РФ на тимчасово окупованих територіях України. Загалом санкційний список поповниться 47 фізичними та 9 юридичними особами.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі у понеділок погодили новий санкційний пакет проти РФ. За словами угорського глави МЗС Петера Сіярто, новий санкційний пакет переважно стосується уточнень попередніх обмежень. Крім того, він включає ембарго на імпорт золота з Росії, посилення регулювання торгівлі товарами подвійного призначення, а також подальші обмеження у сферах державних закупівель і фінансових послуг.

При цьому він наголосив, що новий пакет не містить санкцій проти енергетичного імпорту з Росії, а також проти "Газпромбанку".