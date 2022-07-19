Ціни на автогаз впали нижче 32 гривень за літр
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Низка українських мереж АЗС продовжує знижувати ціни на автогаз.
Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".
Зокрема продукт у мережі ОККО здешевшав на 1,82 грн – до 31,43 грн/л. На 1 грн зменшила ціни столична мережа KLO, на 2,7 грн – Mango.
На 2,5 грн – до 31,5 грн/л і 32,50 грн/л – автогаз здешевшав у мережах "Рур груп" і Prime відповідно.
На 0,6-2,7 грн знизили ціни AMIC, "Приват", VostokGaz, BVS, "Катрал", "Автотранс", "Авантаж 7", Chipo та інші мережі.
У середньому по країні 19 липня автогаз здешевшав на 1,21 грн – до 31,74 грн/л.