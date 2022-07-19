Влада Білорусі заборонила діяльність незалежних профспілок

Генпрокуратура Білорусії оголосила про припинення діяльності в республіці незалежних профспілок.

Як повідомили у білоруській прокуратурі, відповідне рішення ухвалив Верховний суд країни у справі щодо участі профспілок у протестах проти фальсифікації виборів президента місцевим диктатором Олександром Лукашенком у 2020 році, передає Інтерфакс.

Зокрема, білоруський суд виніс рішення про припинення діяльності Вільної профспілки Білоруської, Вільної профспілки металістів, Білоруської незалежної профспілки гірників, хіміків, нафтопереробників, енергетиків, транспортників, будівельників та інших працівників, Білоруської профспілки працівників радіоелектронної промисловості, а також Конгресу демократичних профспілок.

Своєю чергою у посольстві США у Білорусі ліквідацію незалежних профспілок республіки розцінили як "черговий напад на свободу білорусів, спробу придушити громадянське суспільство та захистити режим, наляканий силою своїх громадян".

У заяві дипмісії США в Білорусії наголошується, що розпуск незалежних профспілок позбавить приблизно 10 тис. білоруських робітників будь-якої можливості захищати себе та свої сім'ї від дій влади.

"Ці дії показують, що режим розуміє, що важке становище білоруської економіки в умовах міжнародних санкцій може спричинити значне невдоволення серед робітничого класу", - наголошується у заяві.