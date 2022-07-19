Ахметов прокоментував фінансування медіабізнесу за кордоном

Група SCM найбагатшого українського бізнесмена Ріната Ахметова наразі не приймала рішення щодо майбутнього свого медіабізнесу в Польщі та інших країнах.

Про це Ахметов заявив у інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

"Щодо розвитку медіа в Польщі та інших країнах, то рішення ще не прийнято", – сказав Ахметов.

Водночас він нагадав свою офіційну позицію про причини виходу SCM із медійних активів в Україні, назвавши єдиною підставою для цього набрання чинності так званим "законом про олігархів".

Напередодні заяви Ахметова про вихід з українського медіабізнесу "Медіа Група Україна" оголосила про запуск пакету своїх телеканалів у Польщі. У пакеті представлено 9 каналів: Ukraine1, Ukraine2, NLO TV2, канали Star Media – Star Cinema і Star Family, канали Film.UA – "Драма" і "Дача", а також спортивно-розважальні канали XSport і Fishing TV.

У квітні польське видання Rzeczpospolita повідомляла про переїзд каналу "Україна 24" та його співробітників до Польщі. Видання повідомляло, що у Варшаві буде студія телеканалу, яка створюватиме програми українською та англійською мовами. Тоді в "Медіа Групі Україна" цю інформацію офіційно заперечували, зазначивши, що до Варшави дійсно переїхала частина співробітників, проте лише та, яка задіяна у російськомовному проєкті "FreeДОМ".

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Як повідомлялося, 11 липня мільярдер Рінат Ахметова заявив про вихід його компанії System Capital Management із медійних активів через набрання чинності так званим "законом про олігархів". За його словами, цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні.

З 12 липня усі телеканали "Медіа Групи Україна" почали транслювати загальнонаціональний марафон, зокрема канали "Україна", "Україна 24", НЛО TV, "Індиго TV", "Футбол 1/2/3" та інші. Сайти "Сегодня", "України 24", НЛО TV та футбольних каналів 12 липня не оновлюються. Останнім матеріалом на них розміщено заяву Ріната Ахметова про вихід із медабізнесу.

14 липня "Медіа Група Україна" повернула державі ліцензії на всі свої телеканали, ОТТ-платформу Oll.tv та друковані медіа, а також почала звільнення працівників.

В SCM уточнювали, що процес анулювання ліцензій може тривати від місяця до двох, на цей період МГУ продовжить виконувати взяті на себе зобов’язання за ліцензійними угодами та продовжуватиме трансляцію та участь у національному марафоні новин, а також у іномовленні (FreeДом).