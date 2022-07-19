Рада схвалила примусове вилучення майна найбільшого у Європі підприємства важкого машинобудування

Верховна Рада прийняла постанову про примусове відчуження майна ПрАТ "Новокраматорський машинобудівний завод".

За прийняття відповідного проєкту постанови №7566 проголосували 316 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Згідно з пояснювальною запискою, прийняття постанови дозволить зберегти підприємство, що спеціалізується на виготовленні унікальних машин й обладнання, а також дозволить запобігти захоплення обладнання ворогом та зберегти та використати його на благо України.

Автори постанови вказують, що ПрАТ "НКМЗ" є найбільшим у Європі підприємством важкого машинобудування, однак наразі стало відомо про загрозу втрати його виробничих потужностей у зв’язку з можливим захопленням його російським агресором.

"Устаткування ПрАТ "НКМЗ" може бути задіяно в кооперації підприємств оборонно-промислового комплексу під час виробництва великокаліберних снарядів, компонентів артилерійських озброєнь (стволів) та новітніх вітчизняних комплексів артилерійського озброєння, зокрема для найскорішого закриття нагальної потреби в артилерійських стволах 122 мм. У зв’язку з цим дуже важливо не допустити захоплення обладнання ворогом та зберегти та використати його на благо України", – йдеться у пояснювальній записці до постанови.

Як повідомлялося, НКМЗ заявляв, що з 28 лютого законсервує усі виробничі потужності, крім металургійних, консервація яких відбудеться після завершення безперервних металургійних циклів.

За даними НКЦПФР на четвертий квартал 2021 року, власниками пакетів акцій НКМЗ у розмірі 33,5859% та 33,6298% є відповідно Галина Савенко та Олена Яковлєва, ще 8,909% належать Скударю (до початку 2014 року він володів 77% акцій АТ).