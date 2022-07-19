Нацбанк розширив використання електронних документів для аудиторів

Національний банк України оновив положення про організацію внутрішнього аудиту в банках для впровадження безпаперових технологій у фінансовому секторі.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Так, запроваджуються зміни до положення №311, згідно з якими:

внутрішнім аудиторам банку надається право використовувати для перевірки не лише паперові, але й електронні документи;

уточнюється форма (з опцією надання як в паперовій, так і в електронній формі) та порядок надання банком до Національного банку документів.

Згідно зі змінами до положення №50 банк матиме право надавати Національному банку (на його запит, а також уповноваженим працівникам Національного банку під час здійснення інспекційної перевірки) копію внутрішньобанківського положення у сфері споживчого кредитування як в паперовому, так і в електронному вигляді.

Крім того, враховуючи пропозиції банківської спільноти, відповідно до змін до положення №50:

скасовується вимога до банку щодо розміщення на його вебсторінці фотографії фізичної особи – кредитного посередника, фізичної особи-підприємця – кредитного посередника;

замість довідки податкового органу для підтвердження ділової репутації фізичної особи – кредитного посередника, фізичної особи-підприємця – кредитного посередника, керівника (особи, яка виконує його обов’язки) юридичної особи, яка є кредитним посередником, а також працівників кредитного посередника, які здійснюють обслуговування споживачів, використовуватиметься інформація відповідного органу щодо стану розрахунків платника податків із бюджетом (про те, є або немає в платника заборгованості зі сплати податків, зборів).

Відповідні зміни затверджені постановою правління Національного банку України від 15 липня 2022 року №151 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України". Постанова набирає чинності з 20 липня 2022 року.