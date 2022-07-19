Рада зобов'язала проводити перепис населення щонайменше раз на 10 років

Верховна Рада прийняла закон, що передбачає осучаснення збору статистичної інформації та встановлення періодичності проведення всеукраїнського перепису населення не рідше 1 разу на 10 років.

За прийняття відповідного урядового законопроєкту №5108 у другому читанні проголосували 237 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

У пояснювальній записці до проєкту документа зазначається, що наразі статистична інформація, сформована за результатами Всеукраїнського перепису населення у 2001 році, втратила актуальність.

Крім того, пропонується розширити можливості Держстату для отримання статистичних даних. Зокрема, пропонується надати Держстату доступ до інформації з різних електронних реєстрів та систем.

Також передбачається можливість проведення перепису з використанням національних електронних інформаційних ресурсів (систем).