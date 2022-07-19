Євросоюз розблокує частину коштів російських банків для експорту зерна та добрив на вимогу Кремля

Європейський Союз пом’якшить свої санкції проти Росії, дозволивши частково розморозити кошти підсанкційних російських банків, потрібні для торгівлі продуктами харчування та добривами.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на проєкт документа, який представники ЄС мають затвердити у середу разом із сьомим пакетом санкцій проти РФ.

Згідно зі зміненим положенням, країни ЄС зможуть розморозити раніше заблоковані кошти, що належать провідним російським кредиторам "ВТБ", "Совкомбанку", "Новікомбанку", Банку ФК "Откритіє", держкорпорації "ВЕБ", "Промсвязьбанку" та банку "Росія".

Водночас, нові санкції поширять заморожування активів на найбільший російський "Сбєрбанк", за винятком коштів, необхідних для торгівлі продуктами харчування.

Як повідомлялося, минулого тижня Міністерство фінансів США зняло обмеження, які могли ускладнювати експорт російської сільськогосподарської продукції та добрив, а також постачання до РФ ліків та медичних товарів.

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Зазначимо, раніше голова МЗС РФ Сєргєй Лавров неодноразово заявляв про викликані санкціями проблеми з експортом російського зерна на світові ринки. За його словами, судна з російським зерном не приймають у європейських портах і не страхують.

Російський Союз експортерів зерна уточнював, що через обумовлені санкціями ризики російські компанії стикаються з блокуванням платежів за поставки, відмовою надавати інструменти торговельного фінансування та хеджування ризиків, заморожуванням кредитних лімітів покупцям російського зерна, відмовою у наданні суден, страхуванні вантажів та транскордонних перевезень.

Скасування санкцій, що могли б перешкоджати експорту добрив або продовольства з Росії, було вимогою російської сторони у переговорах про розблокування експорту зерна з українських портів на переговорах за участі Туреччини та ООН.

В рамках цих переговорів 13 липня у Стамбулі представники України, РФ, Туреччини та ООН погодили механізм, який має дозволити відновити експорт сільгосппродукції із заблокованих українських портів. За даними WSJ, цей механізм досі остаточно не погодив президент РФ Владімір Путін. Водночас в ООН сподіваються, що остаточна угода щодо цього буде фіналізована наступного тижня.