Найбільші світові нафтосервісні компанії досі не припинили роботу в Росії, – дослідження

Міжнародні нафтосервісні компанії Baker Hughes (США), Halliburton (США), Schlumberger (Нідерланди) і Weatherford (США) шукають шляхи виходу з російського ринку, однак на даний момент компанії все ще залишаються в країні.

Про це йдеться у результатах дослідження KSE Institute.

До чотирьох великих міжнародних нафтосервісних компаній входять Baker Hughes (США), Halliburton (США), Schlumberger (Нідерланди) і Weatherford (США). Санкції сильно обмежили їх діяльність у Росії, а ЗМІ повідомляють, що компанії шукають шляхи виходу з ринку.

Нафтосервісні компанії надають послуги геологорозвідки, виробляють обладнання для буріння свердловин, обслуговують трубопроводи та розробляють ІТ-рішення для нафтогазової галузі. Існують різні оцінки частки ринку міжнародних нафтосервісних компаній в Росії, але не вище 20%.

За даними Vygon Consulting, опублікованими в російських ЗМІ, частка Schlumberger на російському ринку нафтосервісу досягає 8%, Weatherford – 3%, а Halliburton і Baker Hughes – по 2%. Частка ринку невелика, але в деяких сферах залежність суттєва. Передові технології міжнародних компаній необхідні для розробки складних родовищ, геологічної розвідки, підвищення видобутку нафти та програмного забезпечення для нафтогазових компаній.

Перші санкції щодо діяльності компаній США запровадили 8 березня 2022 року. США ввели обмеження на експорт до Росії обладнання для видобутку нафти та газу. У відповідь Weatherford, Baker Hughes і Schlumberger оголосили, що припиняють усі нові інвестиції, не братимуться за нові проєкти та не постачатимуть нове обладнання. Ці санкції не заборонили реалізацію поточних проєктів. Лише компанія Halliburton оголосила про згортання всіх своїх операцій. Хоча це не сталося відразу, компанія залишається на ринку, як і її конкуренти.

15 березня 2022 року ЄС запровадив четвертий пакет санкцій. Він заборонив усі операції з державними компаніями, включно із "Роснєфтью" та "Газпром нєфтью".

Після двомісячного періоду згортання обмеження набули чинності 15 травня 2022 року. У результаті діяльність компаній у Росії була обмежена ще більше. Компанії не робили жодних нових заяв щодо своєї діяльності в Росії, хоча російські ЗМІ епізодично публікують оновлення щодо їх діяльності. Зокрема, американська The Baker Hughes, за даними росЗМІ, розірвала всі існуючі контракти з російськими контрагентами, погодившись сплатити штрафи за їх невиконання.

Також у ЗМІ наводиться лист віце-президента Halliburton Грема Тейлора до співробітників. У ньому йдеться про те, що Halliburton за домовленістю з владою США та Швейцарії передала право власності на свій бізнес у Росії від швейцарської юридичної особи Halliburton International GmbH до ООО "Бурсервіс". Також зазначається, що Halliburton з часом планує передати свій бізнес у РФ під управління російського менеджменту.

Також повідомлялося, що Schlumberger розглядає можливість передачі свого бізнесу місцевому управлінню. До російського вторгнення в Україну стратегією компанії було інвестування в місцевий персонал, інфраструктуру та технології. Як наслідок, компанія має багато дочірніх компаній і партнерів, інвестує в освіту та R&D. На сайті компанії зазначено, що в Росії Schlumberger працює 11,5 тис. співробітників, 95% із них – громадяни РФ, компанія співпрацює з 2,5 тис. російських постачальників, а в програмах компанії беруть участь 50 університетів.

Серед зазначених компаній, Schlumberger має найбільшу залежність від російського ринку. За оцінками JPMorgan, частка РФ у загальних доходах компаній становить 8%. Для Weatherford це 5-7%. Для Baker Hughes – до 5%, а для Halliburton – лише 2%. Проте ризики не є надзвичайно високими для будь-якої міжнародної нафтосервісної компанії. Їхній вихід із ринку Росії не відразу вплине на видобуток нафти, але призведе до зносу імпортного обладнання та неможливості його замінити. Це може вплинути на майбутній видобуток нафти та його ефективність.