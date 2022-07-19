Кабмін зобов’язав "Нафтогаз" постачати газ виробникам тепла за пільговими цінами (оновлено)

Кабінет міністрів зобов’язав ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що входить до групи "Нафтогазу", постачати газ виробникам тепла за фіксованою пільговою ціною.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у Telegram.

"Прийняли рішення, згідно з яким "Нафтогаз" продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за кубометр. Тобто ціна залишається незмінною для всіх теплокомуненерго, і це дозволяє місцевій владі не підвищувати тарифи ні на тепло, ні на гарячу воду", – написав Шмигаль.

Прем’єр додав, що ця фіксована ціна на газ діятиме до 31 травня 2023 року.

Своєю чергою у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій уточнили, що на сьогоднішньому засіданні уряд затвердив Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії (ПСО).

Згідно з повідомленням міністерства, Положення про ПСО:

гарантує постачання природного газу виробникам теплової енергії, зокрема ОСББ, ЖБК, управителям багатоквартирних будинків, з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року;

передбачає фіксовані ціни природного газу для виробників теплової енергії на рівні цін, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року;

створює сприятливі умови розрахунків тепловиків за спожитий природний газ (остаточний розрахунок через 45 днів після постачання газу).

Зокрема, ціна на газ для надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води населенню збережеться на рівні 7 420 грн за тисячу кубів з ПДВ. Для бюджетних установ — 16 390 грн за тисячу кубів з ПДВ.

Також Мінрегіон узгодить виробникам теплової енергії фіксовані обсяги природного газу на період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року.

Як повідомлялося, з 1 червня ГПК "Нафтогаз Трейдинг" підвищила ціни на природний газ для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) з 7,42 грн за кубометр (з ПДВ, без урахування тарифу оператора газотранспортної системи) до 16,55-29,49 грн за кубометр (з ПДВ та вартістю транспортування).

Водночас в "Нафтогазі" запевняли, що підвищення цін на газ для підприємств ТКЕ не позначиться на тарифах на опалення та гаряче водопостачання для населення, оскільки їх зростання планується стримувати за рахунок міжнародної фінансової допомоги на суму понад 180 млрд грн. Однак наразі Верховна Рада направила відповідний законопроєкт на повторне друге читання.

Нагадаємо, "Нафтогаз" з початку минулого опалювального сезону постачав підприємствам ТКЕ газ для потреб населення за фіксованою ціною 7 420 грн за тис. кубометрів та бюджетних установ – за 16 390 грн за тис. кубометрів.