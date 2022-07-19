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Чорноморський банк торгівлі та розвитку очолив представник Туреччини замість росіянина

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чбтр
Представник Туреччини Серхат Кексал обійняв посаду нового президента Чорноморського банку торгівлі та розвитку (ЧБТР) терміном на чотири роки з 16 липня, замінивши на ній росіянина Дмитра Панкіна, який керував банком з липня 2018 року.

Як повідомляється у пресрелізі банку, нового президента одноголосно обрали на позачерговому засіданні ради керуючих фінустанови 25 лютого, передає Інтерфакс-Україна.

Кексал протягом семи років працював головним аудитором у Рахунковій палаті Туреччини, потім був заступником генерального секретаря Конституційного суду Туреччини, а 2017 року став спочатку заступником, а з 2020 року – директором департаменту зовнішньоекономічних зв'язків Міністерства казначейства та фінансів.

На своїй останній посаді він здебільшого відповідав за участь країни у міжнародних фінансових інститутах, інвестиційно-фінансові відносини та регіональну економічну співпрацю. Зокрема, у 2020-2022 роках представляв Туреччину у раді директорів ЧБТР та Банку розвитку Ради Європи.

ЧБТР – міжнародна організація, що об'єднує 11 держав Організації Чорноморського економічного співробітництва. Частки Туреччини, РФ та Греції у капіталі становлять по 16,5%, Румунії – 14%, України та Болгарії – по 13,5%, Азербайджану – 5%, Албанії – 2%, Вірменії – 1%, Грузії та Молдови – по 0,5%. Банк покликаний сприяти економічному співробітництву, торгівлі та кооперації країн Чорноморського регіону.

У рамках середньострокової стратегії на 2019-2022 роки. ЧБТР ставив за мету щорічне зростання понад 12% та досягнення 2,55 млрд євро обсягу портфеля на кінець періоду.

За підсумками минулого року портфель оцінювався в 2,35 млрд євро. За оцінками банку, ймовірно, цього року він залишиться на тому ж рівні.

Як повідомлялося, станом на осінь минулого року Чорноморським банком торгівлі та розвитку було схвалено 53 інвестиційні проєкти в Україні на загальну суму 842,7 млн євро. З них уже здійснено фінансування за 48 у розмірі 776,2 млн євро.

Зокрема, у 2020 році рада керуючих Чорноморського банку торгівлі та розвитку (ЧБТР) затвердила фінансування чотирьох проєктів в Україні: "Укргазбанку", "Галнафтогазу", "Метінвесту" та будівництва школи у Києві.

Автор: Михайло Орлюк

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