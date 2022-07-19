Україна стала асоційованим членом Міжнародного енергетичного агентства

Україна та Міжнародне енергетичне агентство підписали Спільну декларацію про асоціацію.

Церемонія підписання пройшла у Варшаві за участі міністра енергетики України Германа Галущенка та виконавчого директора МЕА Фатіха Біроля, повідомляє пресслужба Міненерго.

"МЕА працює з Україною майже два десятиліття і в ці особливо складні часи після неспровокованого вторгнення Росії ми продовжуємо зміцнювати відносини, щоб підтримати значні потреби України у відновленні та допомогти їй побудувати нове енергетичне майбутнє", – прокоментував підписання документа виконавчий директор МЕА.

Передбачена Декларацією асоціація надасть Україні платформу для регулярного діалогу з МЕА, з його країнами-членами, країнами-кандидатами на членство та іншими асоційованими країнами шляхом участі у засіданнях постійних груп і комітетів МЕА, а також у зустрічах міністрів.

В Міненерго відзначають, що Україна та МЕА мають намір співпрацювати в широкому спектрі діяльності, пов’язаної з енергетикою, включаючи аналіз енергетичного ринку, відновлення енергетичної системи, енергетичну безпеку, енергоефективність, прискорення енергетичних переходів, розвиток стійкої електроенергетичної системи, водень та біометан, енергетичні дані та статистику.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України затвердив спільну декларацію про асоціацію між українським урядом та Міжнародним енергетичним агентством.

Зокрема, положеннями спільної декларації було закріплено намір сторін співпрацювати у широкому спектрі діяльності, пов'язаної з енергетикою, зокрема, щодо аналізу енергетичного ринку, реконструкції енергетичної системи, зміцнення енергетичної безпеки, розвитку енергоефективності, прискорення енергетичного переходу, поширення використання альтернативних видів енергоресурсів.

Наразі спільнота МЕА забезпечує близько 75% світового попиту на енергію і охоплює більше 5 млрд споживачів.