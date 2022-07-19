Завдані інфраструктурі Бучі збитки внаслідок війни оцінили у 5 мільярдів

Збитки, завдані інфраструктурі Бучі в результаті військової агресії РФ проти України, оцінюються в 5,2 млрд грн, або $191,3 млн.

Це випливає з дослідження KSE Institute в рамках проекту RebuildUA, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з ним, за час окупації міста російськими військами з кінця лютого до квітня було пошкоджено 2,5 тис. споруд, при цьому 301 будинок був значно або повністю зруйнований.

Близько половини загальної суми збитків становлять руйнування житлового фонду – 2,4 млрд грн, із яких 1,6 млрд грн – багатоквартирні будинки, 679 млн грн – індивідуальне житло. Загальна площа пошкодженого житла перевищила 1 млн кв. м. Загалом у Бучі пошкоджено 861 приватний будинок, 122 багатоквартирні будинки, 875 господарських будівель, 149 таунхаусів, 202 гаражі, 35 теплиць.

За даними KSE, збитки, заподіяні соціальній інфраструктурі Бучі, оцінюються у понад 2 млрд грн. Так, зруйновано 26 навчальних закладів, 20 готелів та рекреаційних закладів, п'ять культурних та релігійних об'єктів, три офіси та конференц-центри, один спортивний об'єкт. При цьому комерційні соціальні об'єкти зазнали збитків на 1,8 млрд грн, освітні установи – на 152,4 млн грн.

Ще 290 млн грн збитків отримали об'єкти промислової інфраструктури у місті. Внаслідок російської агресії пошкоджено 39 промислових будівель, 24 господарські споруди, 5 складів.

Водночас збитки від руйнування інфраструктури енергетики та житлово-комунальної сфери оцінюються в 487,9 млн грн.

За оцінками KSE, загальний обсяг прямої шкоди економіці України від пошкодження чи руйнування житлових, нежитлових будівель та інфраструктури внаслідок російської агресії становить $95,5 млрд, або 2,6 трлн грн.