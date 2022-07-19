Нацбанк продовжив строки обміну монет номіналом 1, 2 та 5 копійок

Національний банк (НБУ) продовжив на один рік термін обміну розмінних монет номіналами 1, 2 та 5 копійок, які вже перестали бути платіжними засобами, – до 30 вересня 2023 року.

Таке рішення пов’язане з продовженням дії воєнного стану в Україні, повідомляє пресслужба НБУ.

"Через війну значна частина українців перебуває за межами свого постійного місця проживання. Як наслідок, упродовж березня-червня 2022 року здійснено обмін лише 665 тис. штук монет номіналами 1, 2 та 5 копійок. Це вп’ятеро менше, ніж за аналогічний період минулого року (за березень–червень 2021 року здійснено обмін 3,3 млн штук монет)", – зазначається у повідомленні.

За даними НБУ, загалом із початку вилучення з обігу здійснено обмін майже 48 млн штук монет номіналами 1, 2, 5 копійок. Однак станом на 1 липня в обігу ще залишається майже 5,7 млрд штук монет цих номіналів.

Нацбанк очікує, що завдяки продовженню терміну на один рік українці матимуть більше часу для обміну монет номіналами 1, 2 та 5 копійок, зокрема ті, які були вимушені залишити свої домівки через бойові дії.

В НБУ нагадали, що обміняти монети дрібних номіналів можна безкоштовно й без обмежень у підрозділах Національного банку та в низці відділень уповноважених банків (АТ "Ощадбанк", АТ КБ "Приватбанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "ПУМБ") до 30 вересня 2023 року включно.

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Як повідомлялося, монети 1, 2 і 5 копійок перестали бути платіжним засобом в Україні та вилучаються з обігу з 1 жовтня 2019 року.

Крім того, Нацбанк вирішив вивести з обороту монети номіналом 25 копійок, тому 2 жовтня 2020 року вони перестали бути платіжним засобом.

З 1 жовтня 2020 року Національний банк також почав вилучати з звернення монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року (золотистого кольору), замінюючи їх відповідними оборотними монетами зразка 2018 року.