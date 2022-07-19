Заснована в Росії ІТ-компанія Softline виділить російський бізнес в окреме підприємство

Зареєстрований на Кіпрі постачальник IT-рішень Softline оголосив про плани поділити операційний бізнес на дві незалежні компанії, виділивши свій російський бізнес в окрему структуру.

У прессрелізі компанії таке рішення пояснюється тим, що "російські та зарубіжні підприємства дедалі більше розрізняються за операціями, пріоритетами та стратегіями виходу на ринок".

"Поточні геополітичні події зробили непомірний вплив на ринкову вартість Softline, і поділ компаній покликаний підтримати шлях до більш раціональної оцінки обох компаній", – зазначається у повідомленні.

Після поділу компанії російський бізнес називатиметься "Softline Росія", а зарубіжний – Softline Global, хоча надалі ці назви зміняться. Softline Global збереже свій лістинг на лондонській біржі LSE. А керівництво "Softline Росія" розгляне, як краще забезпечити акціонерам ліквідність акцій компанії.

Після завершення поділу нинішній головний операційний директор Softline Сергій Черноволенко стане генеральним директором Softline Global, штаб-квартира якої розташовуватиметься у Великій Британії. Цьогорічний головний виконавчий директор компанії в Росії Володимир Лавров стане головним виконавчим директором "Softline Росія" зі штаб-квартирою в Москві.

Softline працює на ринках Росії, Туреччини, Латинської Америки, Індії та інших регіонів, присутня у більш ніж 60 країнах світу. Компанія була постачальником №1 продуктів Microsoft на російський ринок із часткою 43%, зазначає російський Forbes. Однак Microsoft на початку березня призупинила продаж товарів та надання послуг у Росії через розв’язану в Україні війну.

Восени 2021 року Softline провела IPO на Лондонській біржі (з вторинним лістингом на Московській біржі), зумівши залучити $400 млн. Усю компанію інвестори оцінили в $1,5 млрд, статки її засновника та голови ради директорів Ігоря Боровикова сягали $760 млн.

Після того, як на початку березня LSE зупинила торги розписками 27 російських компаній, Softline вдалося уникнути припинення торгів своїми паперами. У заяві компанії наголошувалося, що вона зареєстрована на Кіпрі і не вважає себе юридичною особою, яка перебуває у власності або діє від імені російської особи. Крім того, засновник та контролюючий акціонер компанії Ігор Боровиков є податковим резидентом Португалії, зазначалося у документі.