Литовська залізниця почала перевозити нафтопродукти для України в обхід Білорусі

Вантажна компанія LTG Cargo, що входить до групи "Литовських залізниць" (Lietuvos gelezinkeliai, LTG), розпочала перевезення вироблених підприємством Orlen Lietuva (у структурі польського нафтоконцерну Orlen) нафтопродуктів для України в обхід Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні LTG, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, компанія планує перевозити такі вантажі двічі-тричі на тиждень, до кінця літа довести їх щомісячні обсяги до 30 тис. тонн.

LTG Cargo перевозить нафтопродукти між терміналами Моцкава (Литва) та Тракішки (Польща). Подальший маршрут лежить через Польщу до пункту пропуску Ягодин на кордоні з Україною, транспортування здійснюють польські перевізники та "Укрзалізниця".

За останні тижні цим маршрутом в Україну вирушило 12 поїздів з більш ніж 12 тис. тонн нафтопродуктів.

"Вантаж перекладатиметься з вузької колії на широку лише один раз – на території України, тому маршрут може бути ефективним", – сказала керівниця LTG Cargo Егле Шіме.

Надалі LTG Cargo планує розширювати географію перевезення нафтопродуктів та здійснювати їхнє транспортування з Клайпедського порту.