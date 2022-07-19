Мін’юст США просить Конгрес розширити повноваження для конфіскації російських активів

Представник міністерства юстиції США Ендрю Адамс, який очолює робочу групу з виявлення російських активів, звернувся до Конгресу з проханням розширити повноваження відомства, аби воно могло конфіскувати такі активи.

Про це повідомляє Reuters, передає Європейська правда.

Під час свідчень Комітету Сенату США з питань юстиції 19 липня Адамс сказав, що Конгрес повинен дозволити прокурорам вимагати конфіскації активів, які використовувалися для ухилення від санкцій США, а не лише доходів від ухилення від санкцій.

Представник американського Мін’юсту також заявив, що терміни давності для деяких фінансових злочинів, як-от відмивання грошей, слід збільшити до 10 років, щоб дати прокурорам "час відстежити гроші".

Як нагадує Reuters, зараз Конгрес США розглядає законопроєкт, що дозволить передавати Україні доходи від конфіскації активів. Зараз для цього потрібні рішення суду, що може тривати роками.

Раніше повідомлялося, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала використання заморожених російських активів для відновлення України.

До того віце-голова Єврокомісії Валдіс Домбровскіс зазначав, що країни-члени Європейського союзу прийматимуть рішення щодо заморожених активів Росії, що знаходяться на їх територіях, самостійно, відповідно до власного законодавства.

У кінці червня повідомлялося, що створена США міжнародна група з пошуку активів російських владних еліт та олігархів (REPO) в рамках багатосторонньої координації допомогла заблокувати або заморозити активи росіян під санкціями на загальну супу понад $30 млрд.

Після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько половини золотовалютних резервів російського Центробанку на загальну суму близько $300 млрд.