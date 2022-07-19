Прокуратура повідомила про підозру колишньому керівнику "Антонова"
Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, дії підозрюваного кваліфіковано по ч. 2 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон).
За даними слідства, підозрюваний, будучи керівником підприємства, у період дії правового режиму воєнного стану та заборони перетину державного кордону громадянам України призовного віку, у березні 2022 року, зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно включив до переліку працівників підприємства, що відряджалися за кордон, свого близького родича.
"Таким чином він організував та сприяв йому у незаконному переправленні через державний кордон України", – зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, на той час гендиректором держпідприємства "Антонов" був Сергій Бичков, 29 березня "Укроборонпром" відсторонив його від виконання повноважень на час розслідування СБУ.
Бичков був призначений на посаду гендиректора ДП "Антонов" у травні 2021 року. До того з листопада 2020 року виконував обов'язки керівника компанії.
Нагадаємо, наприкінці лютого російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний літак Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де перебував літак.
Після того, один з пілотів звинуватив керівництво "Антонова" у втраті літака Ан-225 Мрія. За його словами, ще в січні була пропозиція про переміщення всіх літаків до Лейпцига через ймовірність нападу РФ. Однак, він запевняє, що керівництво заводу не відповіло на цю пропозицію.
Керівництво "Антонова" також звинувачували в тому, що воно до початку війни виїхало до Лейпцига. Це звинувачення на підприємстві не заперечували.