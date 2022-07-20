Єврокомісія підписала новий контракт на спільну закупівлю ліків від коронавірусу

Європейська Комісія підписала черговий контракт на спільну закупівлю країнами ЄС противірусного препарату для лікування коронавірусу, готуючись до можливої ​​нової хвилі епідемії.

"COVID-19 усе ще з нами, і ми продовжимо стежити за тим, щоб на додаток до вакцин у нас також були необхідні терапевтичні засоби для лікування", – заявила комісарка ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідіс, коментуючи підписання контракту з фармацевтичною компанією Gilead, передає Інтерфакс-Україна.

Рамковий контракт передбачає спільну закупівлю Брюсселем для країн ЄС препарату "Веклюрі" (ремдесивіру) – противірусного засобу для лікування COVID-19.

Це другий рамковий контракт на ремдесивір. Перший закінчився у квітні. 22 країни ЄС, які беруть участь у спільних закупівлях, можуть отримати до 2,25 млн ампул.

Ремдесивір ​​можна використовувати для лікування COVID-19 у дорослих та підлітків з пневмонією, що потребує додаткового кисню, а також у дорослих, яким не потрібно додаткового кисню, але які піддаються підвищеному ризику тяжкої форми хвороби.

Угода ЄС про спільні закупівлі пропонує 36 країнам-учасницям спільно вживати медичні контрзаходи як альтернативу або доповнення до закупівель на національному рівні.

Раніше Брюсселем було укладено рамкові контракти з компаніями Hoffmann-La Roche та GlaxoSmithKline Ltd на закупівлю моноклональних антитіл для лікування коронавірусу.

У Європі після спаду захворюваності коронавірусом, що тривав до кінця весни, намітилося нове зростання.