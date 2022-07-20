Єврокомісія підписала новий контракт на спільну закупівлю ліків від коронавірусу
"COVID-19 усе ще з нами, і ми продовжимо стежити за тим, щоб на додаток до вакцин у нас також були необхідні терапевтичні засоби для лікування", – заявила комісарка ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідіс, коментуючи підписання контракту з фармацевтичною компанією Gilead, передає Інтерфакс-Україна.
Рамковий контракт передбачає спільну закупівлю Брюсселем для країн ЄС препарату "Веклюрі" (ремдесивіру) – противірусного засобу для лікування COVID-19.
Це другий рамковий контракт на ремдесивір. Перший закінчився у квітні. 22 країни ЄС, які беруть участь у спільних закупівлях, можуть отримати до 2,25 млн ампул.
Ремдесивір можна використовувати для лікування COVID-19 у дорослих та підлітків з пневмонією, що потребує додаткового кисню, а також у дорослих, яким не потрібно додаткового кисню, але які піддаються підвищеному ризику тяжкої форми хвороби.
Угода ЄС про спільні закупівлі пропонує 36 країнам-учасницям спільно вживати медичні контрзаходи як альтернативу або доповнення до закупівель на національному рівні.
Раніше Брюсселем було укладено рамкові контракти з компаніями Hoffmann-La Roche та GlaxoSmithKline Ltd на закупівлю моноклональних антитіл для лікування коронавірусу.
У Європі після спаду захворюваності коронавірусом, що тривав до кінця весни, намітилося нове зростання.