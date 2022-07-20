Майже весь топменеджмент "Ростеха" досі не під санкціями ЄС та України, – StateWatch

Під санкції Європейського Союзу, Великої Британії та України не потрапили 8 із 9 топменеджерів головної оборонної корпорації РФ "Ростех". Водночас США запровадили санкції проти всіх очільників ключових посад компанії включно з генеральним директором Сєргєєм Чємєзовим.

Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor (проєкт StateWatch), які здійснюють моніторинг запроваджених санкцій проти РФ.

Так, під санкціями ЄС, Великобританії та України досі не перебувають:

Ігор Зав’ялов (заступник генерального директора, член правління);

Владімір Артяков (заступник генерального директора);

Дмітрій Леліков (заступник генерального директора);

Максім Виборних (заступник генерального директора);

Алєксандр Назаров (заступник генерального директора);

Ніколай Волобуєв (керуючий директор);

Олег Євтушенко (виконавчий директор);

Наталья Борисова (головна бухгалтерка, членкиня правління).

Канада, Швейцарія, Австралія, Японія та Нова Зеландія також не запровадили санкції проти керівництва "Ростеху".

Водночас США наклали санкції на весь перелік топменеджерів корпорації включно з її очільником Сєргєєм Чємєзовим.

Чємєзов є однією з найбільш впливових фігур РФ, а також давнім другом та соратником російського президента Владіміра Путіна. Зазначається, що історія взаємин Чємєзова та Путіна розпочалися ще в Німецькій Демократичній Республіці, де вони працювали разом по лінії КДБ. Чємєзов є членом бюро Вищої ради правлячої партії РФ "Єдина Росія". Останні 15 років очолює "Ростех" з дати його створення – з 2007 року.

Корпорація "Ростех" є ключовою структурою російського оборонно-промислового комплексу, до якої входять понад 700 компаній і організацій, зокрема "АвтоВАЗ", "КамАЗ", "Вертольоти Росії", "Уралвагонзавод", "Роселектроніка", Концерн Калашніков та інші.