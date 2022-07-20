Офіційно: Україна просить про відстрочку виплат за євробондами на два роки (оновлено)

Кабмін запропонує держателям єврооблігацій добровільно продовжити термін обігу всіх єврооблігацій на 24 місяці, а також відстрочити на такий самий термін сплату відсоткового доходу за ними. Водночас у разі їх відмови Україна продовжить обслуговувати папери відповідно до існуючих умов.

Відповідну постанову №805 від 19 липня оприлюднили на офіційному урядовому порталі.

"Правочини з державним боргом у 2022 році здійснюються у строк до 15 серпня 2022 року шляхом внесення до умов випуску облігацій за погодженням із власниками облігацій", – йдеться у документі.



Зазначається, що "кінцева дата погашення кожних облігацій (а щодо облігацій 2017 року – кожна дата погашення частини облігацій 2017 року) відстрочується строком на 24 місяці".



"Всі дати сплати відсоткового доходу за облігаціями, що настають після вчинення правочинів, відстрочуються на строк у 24 місяці з кожної відповідної дати сплати процентного доходу (а щодо облігацій 2018 першої серії – усі дати сплати відсоткового доходу за цими облігаціями відстрочуються на 2 роки з 1 серпня 2022 року)", – наголошується в ухвалі.



Водночас упродовж цих двох років відсотковий дохід за облігаціями продовжує нараховуватись за існуючими ставками, а на суму нарахованого основного відсоткового доходу нараховується додатковий відсотковий дохід за тими самими ставками.



"У будь-який час протягом зазначеної відстрочки сукупна сума нарахованих основного відсоткового доходу та додаткового відсоткового доходу (сума доходу держателів) на підставі окремого рішення Кабінету міністрів може сплачуватись власникам облігацій частково (або) повністю", – йдеться у документі.



Так само в кінці зазначеної відстрочки не виплачена на той момент сума доходу власників може бути виплачена власникам у повному обсязі або шляхом додаткового випуску відповідних облігацій.



Також зазначається, що сума доходу держателів розраховується Мінфіном та не може перевищувати $3 млрд. доларів США (спільно для всіх облігацій, що оплачуються в доларах) та 300 млн євро (спільно для всіх оплачуваних у євро).

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Крім того, постановою №806 від 19 липня Кабмін доручив Мінфіну звернутися до держателів державних деривативів (ВВП-варрантів), випущених в рамках реструктуризації держборгу у 2015 році, з проханням про внесення змін до умов їх випуску.

Зокрема, пропонується зменшити розмір базової суми виплат за ВВП-варрантами за 2023 рік до 0,5% ВВП, а також відкласти на рік виплати за ними, що мають бути здійснені у 2024 році в обмін на підвищення ставки на рік до 7,75% річних.

При цьому строк обігу деривативів продовжується на один рік таким чином, що останнім звітним роком стає 2039 рік, а кінцевою датою – дата виплати, що припадає на 2041 рік.

Також Кабмін просить надати уряду право викупу деривативів повністю або частково у період з 2024 по 2027 роки включно.

За надання згоди на зміну умов деривативів їх власникам пропонується нарахувати додаткові виплати на суму до $215 млн з виплатою її 1 серпня 2024 року.

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Зазначимо, що минулого тижня НАК "Нафтогаз України" через емітента своїх єврооблігацій Kondor Finance plc звернувся до власників цих паперів на суму майже $1,5 млрд із пропозицією відстрочити виплату купонів за ними на два роки, а також відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн. Термін голосування за пропозиціями спливає вдень 21 липня, а збори та оголошення результатів призначено на 26 липня.

Як повідомлялося, минулого тижня офіційний представник МВФ Джеррі Райс заявив, що наразі Україна акуратно обслуговує свій державний борг і МВФ очікує, що така ситуація збережеться і надалі, проте закликає підтримати країну шляхом надання додаткового грантового фінансування.

Наприкінці червня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що український уряд вивчає можливість реструктуризації державного боргу, оскільки можливості фінансування спустошеної війною країни ризикують вичерпатися.

За даними співрозмовників агентства, наразі розглядається кілька сценаріїв, а прийняття остаточного рішення не очікується до кінця літа. Bloomberg зазначає, що у вересні Україна має сплатити $1,4 млрд за зовнішнім боргом без урахування відсотків.

Своєю чергою прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд України наразі не обговорює реструктуризацію державного боргу, однак сподівається на відповідну ініціативу від міжнародних партнерів.