Переговори про розблокування портів для експорту зерна на просунутій стадії, але є ризик їхнього зриву, – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у вівторок заявив, що переговори щодо експорту зерна перебувають на "дуже просунутій стадії", але наразі все ще є ризик того, що вони можуть бути зірвані.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає Європейська правда.

"Переговори дуже складні. Ведуться на дуже серйозній вертикалі: від генерального секретаря ООН до технічних експертів, які сидять і відпрацьовують деталі. Тут є чітке доручення президента: всі деталі мають бути відпрацьовані таким чином, щоб усунути будь-яку загрозу для України з моря. І все це дуже складно", – заявив глава МЗС.

"У дипломатії є таке правило: ніщо не погоджено, поки все не погоджено. Все може зірватися в будь-який момент, але зараз ми, справді, на дуже просунутій стадії, і, сподіваємось, що Росія поведе себе відповідально і підпишеться під тими зобов’язаннями, які передбачені проєктом цієї домовленості", – додав він.

Раніше, Україна під час чотиристоронніх переговорах у Стамбулі щодо експорту українського зерна запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі для безпечного судноплавства.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники переговорів у Стамбулі в середу домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом, а відповідна угода буде підписана наступного тижня.

А генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що під час чотиристоронньої зустрічі в Стамбулі сторони досягли "критичного" прогресу щодо питання експорту зерна з України морським шляхом.