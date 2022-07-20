Мінцифри запустить англомовне цифрове медіа про Україну United24

Міністерство цифрової трансформації працює над створенням англомовного цифрового медіа United24, який розкаже світові про Україну.

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.

"Я впевнений, що ця війна – між цивілізацією і варварством, і саме тому світ – на нашому боці. Тому ми маємо висвітлювати, якою неймовірною, сильною, технологічною, і креативною країною ми є. Підписуйтесь на нас в YouTube", – наголосив він.

Також міністр закликав охочих приєднатися до команди нового медіа. Наразі на його сайті активні вакансії фіксера, контент-кріейтера, журналіста, редактора, блогера, експерта, інфлюєнсера та моушн-дизайнера.