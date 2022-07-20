Британський бренд дитячих товарів Mothercare продає бізнес у Росії, – ЗМІ

Британський бренд дитячих товарів та одягу Mothercare може піти з Росії. Власник компанії кувейтська Alshaya Group розпочала пошук покупців на бізнес, але не виключається і варіант із розпродажем товарних залишків та закриттям торгової мережі.

Про це повідомляють "Ведомости" із посиланням на одного з операторів роздрібу та двох консультантів з нерухомості, які працювали з компанією.

Зазначається, що Alshaya Group розпочала пошук покупців на компанію "Монекс трейдинг" – вона розвивала бренд в РФ за франшизою.

Один із співрозмовників газети уточнив, що продаж бізнесу – найбажаніший варіант як для Alshaya Group, так і для російської команди. Водночас розглядається варіант із розпродажем товарних запасів та остаточним закриттям усієї мережі магазинів, зазначило джерело.

Він пов'язав рішення про продаж бізнесу в Росії із тиском з боку правовласника бренду – британської компанії Mothercare.

Представники Alshaya Group та головного офісу Mothercare на запит видання не відповіли.

Джерела зазначають, що кувейтська компанія хотіла б уникнути сценарію з ліквідацією російської юридичної особи. Вона розраховує передати потенційному інвестору мережу магазинів повністю або частково з обладнанням та командою, оптимізувавши частину об'єктів, але зберігши найліквідніші, розповіли джерела.

У компанії 118 торгових точках у 30 регіонах Росії, 56 з них – у Москві. Покупець зможе одержати товарні запаси компанії на півтора роки.

На їх закупівлю компанія витратила близько 3 млрд рублів і сподівалася виручити від їх реалізації вдвічі більше, повідомив один із співрозмовників видання.

За його словами, зараз "Монекс трейдинг" готовий продати бізнес за закупівельною ціною товарних запасів. Подальші поставки та дозвіл на їхню реалізацію під материнським брендом – під питанням, зазначив роздрібний оператор.