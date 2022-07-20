США виділили $100 мільйонів на підтримку українських аграріїв

США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) започаткували "Ініціативу стійкості сільського господарства в Україні" (AGRI) вартістю $100 млн.

Про це йдеться у повідомленні Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

"Ініціатива AGRI має працювати над зміцненням механізмів експорту української аграрної продукції та сприяти пом’якшенню загальносвітової продовольчої кризи, яка поглиблюється внаслідок розв’язаної Росією брутальної війни", – зазначили в агентстві.

Зазначається, що AGRI-Україна зосередить свою увагу на нагальних викликах, що постають у сфері експорту української аграрної продукції, але поряд із цим сприятиме забезпеченню ширших потреб українських виробників і подальшому виробництву сільгосппродукції у 2023 році.

Крім того, ініціатива розширить доступ аграріїв до матеріалів, що є критично важливими для сільськогосподарського виробництва – таких, як насіння, добрива, техніка та пестициди; вона також допоможе збільшити потенціал відповідної інфраструктури та здатність ефективно здійснювати експорт аграрної продукції, розширити доступ виробників до фінансування та спроможність українського бізнесу до здійснення сушки, тимчасового зберігання та переробки продукції сільського господарства.

Водночас USAID має на меті залучити ще $150 млн на реалізацію Ініціативи від інших міжнародних донорів і приватного бізнесу, щоб досягти загальної суми фінансування у $250 млн.