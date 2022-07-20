"Нафтогаз" попросив про докапіталізацію на 150 мільярдів, – ЗМІ (оновлено)

НАК "Нафтогаз України" попросив Кабінет міністрів збільшити статутний капітал компанії на 150 млрд грн. Кошти необхідні для імпорту додаткових обсягів газу перед опалювальним сезоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист компанії.

У документі зазначається, що за рішенням Кабміну, в підземних сховищах України до 1 жовтня має бути 19 млрд кубометрів газу. На сьогоднішній день, враховуючи 1 млрд власного видобутку на місяць, запас в ПСГ виріс до 11,5 млрд – до жовтня такими темпами можна збільшити обсяг лише орієнтовно до 14 млрд кубометрів.

Таким чином, щоб виконати завдання уряду, НАК потрібно імпортувати ще 5,6 млрд кубометрів. Враховуючи рівень цін газу в Європі, на це буде потрібно 250 млрд грн.

Згідно з документом, частина грошей у компанії є, але суми, які обговорюються з кредиторами, не зможуть забезпечити потребу в газі.

"Єдиним можливим джерелом фінансування придбання імпортованого природного газу є фінансування цієї закупівлі з державного бюджету. Найбільш прийнятним варіантом є збільшення статутного капіталу НАК "Нафтогаз України", – йдеться в листі.

При цьому статутний капітал "Нафтогазу" пропонується збільшити на 150 млрд грн.

Як зауважує видання, механізм збільшення статутного капіталу "Нафтогазу" за рахунок випуску ОВДП для отримання грошей на закупівлю газу почав застосовувати в 2009 році уряд Юлії Тимошенко. Згодом цю практику продовжили під час президентства Віктора Януковича. Це дозволяло не підвищувати тарифи на газ для населення і безпосередньо субсидувати НАК з держбюджету для закупівлі імпортного газу. Однак зараз "Нафтогаз" може зіткнутися зі складнощами при спробі продати ці ОВДП щоб отримати реальні кошти, з огляду на масштаб суми та високі ставки рефінансування для банків.

Як повідомлялося, напередодні Верховна Рада направила на повторне друге читання законопроєкт №7427, який передбачає залучення понад 180 млрд грн від міжнародних партнерів для "Нафтогазу" на закупівлю газу та запровадження мораторію на підвищення тарифів під час воєнного стану.