Україна погіршила позиції у міжнародному рейтингу впливовості паспортів

Український закордонний паспорт посів 35-ту позицію у міжнародному рейтингу Індексу паспортів від компанії Henley&Partners.

Про це свідчать дані оновленого Індексу, передає Укрінформ.

Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або візи після прибуття в 144 країни. Зазначається, що 35-ту позицію Україна розділяє з Макао.

Очолює рейтинг Японія, чиї громадяни можуть відвідати 193 країни. Друге місце поділяють Сінгапур та Південна Корея – безвізовим доступом 192 країни. Трійку замикають Німеччина й Іспанія, чиї громадяни можуть подорожувати до 190 країн.

Індекс паспортів Henley&Partners щоквартально аналізує візові правила 227 країн і територій світу, ранжируючи їх за кількістю країн безвізового в'їзду. Рейтинг укладається понад 10 років у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA), яка підтримує найбільшу у світі базу туристичної інформації.

Позиція країни в рейтингу визначається кількістю країн, у які її громадяни можуть в'їжджати без попереднього оформлення віз (без візи або з візою після прибуття). Паспорти усіх розглянутих країн є біометричними.

Як повідомлялося, у квітні український закордонний паспорт посідав 34-у позицію у рейтингу. Із ним можна було потрапити в 143 країни.