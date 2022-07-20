Ціни на автогаз впали нижче 31 гривні за літр

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зменшилась в період з 19 по 20 липня на 78 копійок – до 30,96 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95". Зокрема продукт у мережі WOG здешевшав на 1,80 грн – до 31,39 грн/л. На 1,3 грн зменшила ціни столична мережа KLO, на 0,75 грн/л – SOCAR. На 1 грн, до 30,67 і 29,59 грн/л, автогаз здешевшав у мережах AMIC і Mango відповідно. На 0,2-2 грн знизили ціни ОККО, "Приват", Shell, BVS, "Автотранс", "Авантаж 7", Chipo та інші мережі.

Автор: Юлiя Далецька