На соціальні виплати з початку великої війни спрямували понад 150 мільярдів, – Мінфін

Упродовж березня-червня 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 153,5 млрд грн, зокрема у червні 42 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Ці кошти було спрямовано, серед іншого на виплату допомог, зокрема сім’ям з дітьми, ‒ 21,2 млрд грн, із них у червні – 5,3 млрд грн.

Також для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам було направлено 18,1 млрд грн, із них у червні – 9,1 млрд грн;.

Сума пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг за указаний період становили 15,3 млрд, із них у червні ‒ 800 млн грн.

Крім того, Пенсійному фонду було направлено на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій 68,5 млрд грн, із них у червні ‒ 20,9 млрд грн.

На допомогу застрахованим особам у зв’язку із втратою ними частини заробітної плати (доходу) внаслідок проведення бойових дій в рамках Програми "єПідтримка" напрвили 30,4 млрд грн, із них у червні ‒ 5,9 млрд грн.

"Незважаючи на воєнний стан, ми продовжуємо забезпечувати вчасні виплати пенсій, доплат, надбавок і допомог. Адже завдання уряду в цілому та Мінфіну, зокрема, полягає у тому, щоб усі наявні джерела ресурсів у державі працювали на допомогу людям у період війни і наближували нашу перемогу над окупантом", ‒ прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Як повідомлялося, упродовж трьох місяців 2022 року в умовах воєнного стану на соціальні виплати було спрямовано майже 78,1 млрд грн.