Оновлення пункту пропуску "Краківець" дозволило збільшити транзит вантажівок на 51%

За місяць роботи оновленого пункту пропуску "Краківець – Корчова" на кордоні України та Польщі середня добова кількість вантажівок, які виїхали з України, зросла на 51% – до 423 вантажівок.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури у Facebook.

"Реалізація пілотного проєкту на пункті "Краківець – Корчова" дозволила збільшити середньодобову кількість пропущених в Польщу вантажівок на 51% та скоротити черги на кордонах", – прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, проєкт "Відкритий кордон" – це не тільки стратегічний розвиток логістики на європейському напрямку, але й один із проєктів "виживання" для економіки України.

"В умовах блокади морських портів нарощування пропускних спроможностей автомобільних пунктів пропуску дозволяє підтримувати українських експортерів та покращувати продовольчу ситуацію в світі", – зазначив міністр.

Наразі на пункті пропуску продовжуються роботи з влаштування: майданчиків відстою для вантажівок, окремого терміналу для огляду автобусів, здатного пропускати до 50 транспортних засобів на добу, а також навісу над павільйонами для митного та паспортного контролю.

Кубраков додав, що найближчим часом планується масштабувати "Відкритий кордон" на інші пункти пропуску. Серед пріоритетів – найбільш завантажений пункт на українсько-польському кордоні "Ягодин – Дорогуськ".

Як повідомлялося, 20 червня було відкрито рух оновленим пунктом пропуску "Краківець – Корчова". На пункті було збільшено кількість смуг для вантажівок з 4-ти до 10-ти та створено додаткові павільйони для митного та паспортного контролю.