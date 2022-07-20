Путін назвав умовою розблокування українських портів пом’якшення санкцій проти Росії

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія сприятиме вивезенню українського зерна, але при цьому мають бути зняті всі обмеження, що заважають експорту російського зерна.

Про це російський президент Владімір Путін заявив на брифінгу під час свого візиту до Ірану, повідомляє Інтерфакс.

"Турецька Республіка і особисто президент Ердоган багато зробили для того, щоб було досягнуто домовленості щодо вивезення українського зерна. Але із самого початку ми ставили питання таким чином, що це має бути запакетовано, а саме – ми сприятимемо вивезенню українського зерна, але виходимо з того, що й усі обмеження, пов'язані з можливим постачанням на експорт російського зерна, будуть зняті", – заявив Путін.

Він зазначив, що про це були домовленості з міжнародними організаціями.

"Вони взяли на себе (зобов'язання) все це запакетувати, ніхто не заперечував досі, у тому числі й американські наші партнери. Але подивимося, що з цього вийде найближчим часом", – сказав Путін.

При цьому він визнав, що США вже зняли низку обмежень, зокрема на постачання російських добрив.

"Як ви знаєте, скажімо, обмеження, пов'язані з постачанням на світовий ринок російських добрив, американцями фактично зняті. Сподіваюся, що те саме, якщо вони щиро хочуть покращити ситуацію на світових ринках, станеться і з постачанням на експорт російського зерна", – заявив Путін.

Читайте також: У Стамбулі попередньо домовилися про деблокаду трьох українських портів, – ЗМІ

Як повідомлялося, минулого тижня Міністерство фінансів США зняло обмеження, які могли ускладнювати експорт російської сільськогосподарської продукції та добрив, а також постачання до РФ ліків та медичних товарів.

Очікується, що вже сьогодні Євросоюз також пом’якшить свої санкції проти Росії, дозволивши частково розморозити кошти підсанкційних російських банків, потрібні для торгівлі продуктами харчування та добривами.

Зазначимо, раніше голова МЗС РФ Сєргєй Лавров неодноразово заявляв про викликані санкціями проблеми з експортом російського зерна на світові ринки. За його словами, судна з російським зерном не приймають у європейських портах і не страхують.

Російський Союз експортерів зерна уточнював, що через обумовлені санкціями ризики російські компанії стикаються з блокуванням платежів за поставки, відмовою надавати інструменти торговельного фінансування та хеджування ризиків, заморожуванням кредитних лімітів покупцям російського зерна, відмовою у наданні суден, страхуванні вантажів та транскордонних перевезень.

Скасування санкцій, що могли б перешкоджати експорту добрив або продовольства з Росії, було вимогою російської сторони у переговорах про розблокування експорту зерна з українських портів на переговорах за участі Туреччини та ООН.

В рамках цих переговорів 13 липня у Стамбулі представники України, РФ, Туреччини та ООН погодили механізм, який має дозволити відновити експорт сільгосппродукції із заблокованих українських портів. За даними WSJ, цей механізм досі остаточно не погодив президент РФ Владімір Путін. Водночас в ООН сподіваються, що остаточна угода щодо цього буде фіналізована наступного тижня.