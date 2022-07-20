Єврокомісія запропонувала країнам ЄС зменшити споживання газу на 15%

Європейська комісія запропонувала новий законодавчий інструмент і Європейський план скорочення попиту на газ, щоб скоротити використання газу в Європі на 15% до наступної весни.

Зокрема, Єврокомісія пропонує новий регламент, який встановить ціль для всіх держав-членів щодо скорочення попиту на газ на 15% у період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року, передає Європейська правда.

"Європейський Союз стикається з ризиком подальшого скорочення поставок газу з Росії через використання Кремлем експорту газу як зброї, причому майже половина наших держав-членів уже постраждала від скорочення поставок. Вжиття заходів зараз може зменшити як ризик, так і витрати для Європи в разі подальших або повних збоїв, посилюючи енергетичну стійкість Європи", – йдеться у заяві Єврокомісії.

Новий регламент також надасть Єврокомісії можливість оголосити, після консультації з державами-членами, "союзне попередження" щодо безпеки постачання, встановлюючи обов’язкове скорочення попиту на газ для всіх держав-членів.

Таке попередження може бути активовано, коли існує значний ризик серйозного дефіциту газу або надзвичайно високого попиту на газ. Держави-члени повинні оновити свої національні плани на випадок надзвичайних ситуацій до кінця вересня, щоб показати, як вони мають намір досягти цілі скорочення, і кожні два місяці звітувати Комісії про прогрес.

Водночас Європейський план скорочення попиту на газ, який ухвалила Єврокомісія, спрямований на заміну газу іншими видами палива та загальну економію енергії в усіх секторах.

Зазначається, що перш ніж розглядати скорочення постачань, держави-члени повинні вичерпати всі можливості заміни палива, необов’язкові схеми економії та альтернативні джерела енергії. Однак перехід на вугілля, нафту чи атомну енергетику може бути необхідним як тимчасовий захід, якщо це дозволить уникнути тривалого використання газу.

Іншим важливим принципом енергозбереження є скорочення опалення та охолодження. Комісія настійно закликає всі держави-члени розпочати інформаційні кампанії для широкомасштабного сприяння скороченню опалення та охолодження, а також запровадити "Повідомлення ЄС про збереження енергії", що містить численні варіанти короткострокової економії. Як приклад, держави-члени могли б зобов’язати цільове зниження опалення та охолодження в будівлях, якими керують органи державної влади.

Як повідомлялося, напередодні російський "Газпром" оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

Нагадаємо, 11 липня на російському газопроводі "Північний потік" розпочалися планові роботи на 10 днів, у зв’язку з чим постачання газу до Німеччини через нього повністю зупинилося

За даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.