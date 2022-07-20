Голова Єврокомісії відповіла на газовий шантаж Путіна

Відремонтована турбіна для "Північного потоку" наразі вже відправлена з Канади, доставка буде проведена в належні терміни.

Про це під час пресконференції заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Інтерфакс-Україна.



"Цю турбіну зараз перевозять з Канади, тому приводів обмежувати постачання газу (за "Північним потоком", – ред.) більше немає", – зазначила вона.



За словами голови Єврокомісї, турбіна "буде на місці вчасно". Конкретних термінів вона не назвала.



Водночас, на думку фон дер Ляйєн, в даному випадку можна було розглянути "альтернативні варіанти турбін, які б підійшли".

"Ця турбіна – не єдина у своєму роді у світі", – наголосила фон дер Ляєн.

Напередодні президент РФ Владімір Путін пригрозив новими обмеженнями постачання газу до Європи. За його словами, російський "Газпром" додатково зменшить транспортування газу до Європи газопроводом "Північний потік", якщо Німеччина та Канада не вирішать питання ремонту турбін виробництва Siemens, а також не передадуть Росії документацію на них.

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Як повідомлялося, Канада попри санкції поверне відремонтовані турбіни для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини. За даними канадських ЗМІ, уряд країни у вигляді винятку із запроваджених проти Росії санкцій дозволив німецькій Siemens Energy ремонтувати турбіни для "Північного потоку" протягом ще двох років.

Водночас російський "Газпром" заднім числом оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня. Крім того, 11 липня на російському газопроводі "Північний потік" розпочалися планові роботи на 10 днів, у зв’язку з чим постачання газу до Німеччини через нього повністю зупинилося

За даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.