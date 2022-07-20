Росія витрачає на війну щодня по $400 мільйонів, – Forbes

Росія витрачає на війну в Україні близько $400 млн на день.

Про це свідчать підрахунки українського Forbes.

Зазначається, що витрати на війну з боку Росії можна розділити на три складових: витрати на армію, втрати техніки та утримання окупаційного режиму.

Відповідно до публічних даних, контрактним солдатам армії РФ пропонують зарплату від 200 тис. до 300 тис. рублів на місяць за війну в Україні і додаткові виплати (53$ на день добових та виплата бойових).

В середньому, на одного солдата, який приймає участь у війні, витрачається близько 200$ на день. Орієнтовна кількість російських військових – 100 тисяч солдат. Тобто добові витрати на оплату війська складають близько $20 млн в день. Це значно менше, ніж сума компенсацій, яка має виплачуватись загиблим і пораненим.

За даними Генштабу ЗСУ в середньому щодня в Україні гине 270 російських військових. За кожного з них родина військового має отримати 7,4 млн рублів, або близько $110 тис. Кількість поранених орієнтовно вдвічі більша – близько 500 солдат на день. Сума компенсацій – 3 млн рублів.

Тож на компенсації за поранених і вбитих солдат бюджет РФ має витрачати близько $50 млн на день.

Значно більше РФ витрачає на снаряди і ракети. За день російські війська використовують до 50 тис. снарядів вартістю близько $1000.

Також по Україні ворог випускає приблизно 20 ракет на день. Їх вартість коливається від кількох сотень тисяч доларів до $10 млн і більше. Але найчастіше ворог використовує ракети комплексів "Іскандер" по $3 млн кожна, "Калібр" по $6,5 млн та дешевші радянські ракети Х-22 і Х-55, вартістю $1-2 млн.

Середня ціна однієї ракети – близько $3 млн.

Найбільшими втратами ворога серед техніки є танки і авіація. В середньому за день війни Росія втрачає авіації на суму $60 млн, а танків і броньованих машин на $40 млн.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія вже втратила в Україні понад 1650 танків. Ціна одного танка коливається від $0,5 млн до $3-5 млн. Переважна більшість знищених російських танків – модернізовані Т-72Б, які були основною бойовою одиницею на момент вторгнення. Їх ціна – близько $2 млн.

Вартість бронетехніки коливається від $150 тис. до $2 млн.

Найдорожче коштує авіація і флот. Ціна старого штурмовика Су-25 – близько $11 млн. А новий Су-35 коштує $100 млн. Середня вартість одного збитого літака близько $25 млн.

Найбільше РФ коштував потоплений крейсер "Москва" вартістю $750 млн. Загалом же Україна потопила російського флоту на суму більше $1 млрд за весь час війни.

Окрім безпосередніх витрат на армію, Росія несе значні опосередковані витрати: фінансування окупаційних адміністрацій, додаткові виплати Росгвардії за роботу на окупованих територіях, фінансування найманців, серед яких так звана група "Вагнера". На підтримку війни має працювати і тил, який забезпечує логістику і доставку техніки на фронт, лікування поранених тощо. Орієнтовні витрати на підтримку тилу складають $50-100 млн на день.

Загалом же Росія щодня втрачає на війні суму, еквіваленту вартості експорту природного газу в Євросоюз.

Російський уряд занижує свої реальні втрати та вважає велику кількість солдат зниклими безвісті, що дозволяє не виплачувати компенсацію родинам загиблих.

Загалом Росія витратила на війну близько $55 млрд з початку повномасштабного вторгнення.