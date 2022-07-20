Rolls-Royce відновить зруйновану росіянами амбулаторію на Сумщині
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Компанія Rolls-Royce відбудує амбулаторію в селі Хухра, що на Сумщині, яку в березні зруйнував снаряд росіян.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Зазначається, що в результаті прямого влучання, амбулаторія в селі Хухра була зруйнована вщент.
"Відбудовувати медичний заклад буде всесвітньо відома компанія Rolls-Royce. Частину коштів на відновлення української амбулаторії зібрали безпосередньо працівники Rolls-Royce. Ще частину – перерахує компанія", – уточнили в МОЗ.
Загалом відбудова амбулаторії обійдеться в 13 млн грн. Відкрити відновлений медичний заклад планують за пів року.