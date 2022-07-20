Відбудова України може коштувати $100 мільярдів на рік, – Милованов
Про це сказав президент Київської школи економіки, радник керівника Офісу президента України Тимофій Милованов під час брифінгу, передає Укрінформ.
"Ці $1,9 млрд (які Україна отримає за результатами конференції у Лугано, – ред.) – це конкретні живі гроші, а нам реально потрібно на рік $30-100 млрд", – заявив Милованов.
Зокрема, для підтримки макроекономіки необхідно $20-$30 млрд на рік, і така сама сума потрібна для підтримки армії.
Милованов наголосив, що під час конференції в Лугано Україна задекларувала, що для відновлення країни потрібно $750 млрд.
"Це така цифра амбітна, якщо ми б це зробили (отримали такі інвестиції, – ред.), то Україна була б дійсно розвинутою економічною країною", – підкреслив Милованов.
Як повідомлялося, під час міжнародною конференції про відновлення України в Лугано (Швейцарія) було досягнуто домовленості про надання Україні $1,9 млрд підтримки.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги.
До того Кабінет міністрів представив План відновлення України, який оцінюється у $750 млрд.