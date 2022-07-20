Росіянам автоматично відключатимуть електроенергію за борги

Міністерство енергетики РФ планує змусити росіян, які мають борги за спожиту електроенергію, за власний кошт встановити розумні лічильники з функцією дистанційного відключення енергопостачання.

Відповідні плани підтвердили джерела російської газети "Коммерсант".

Розумні електролічильники в багатоквартирних та приватних будинках встановлюватимуть постачальники електроенергії і мережеві компанії, а витрати на їх купівлю та встановлення включать до рахунків росіян.

Після цього постачальники електроенергії та оператори мереж за допомогою приладу зможуть дистанційно обмежувати електропостачання споживача, якщо він знову не платитиме за рахунками. Тих хто заважатиме встановленню такого лічильника, планують штрафувати.

Видання зауважує, що російські споживачі поступово збільшують борги за електроенергію: середній рівень розрахунків за січень-квітень знизився до 98% порівняно 98,7% на рік раніше.

Загальна заборгованість на роздрібному енергоринку на кінець квітня склала 315,3 млрд рублів, з яких 75,6 млрд рублів (24%) припало на населення. Середній рівень розрахунків населення у січні-квітні 2023 року становив 96,5% порівняно з 97% рік тому.

Найгірше платять за електроенергію керуючі компанії та підприємства ЖКГ. Рівень розрахунків у цій групі впав до 97,8% порівняно з 98,7% роком раніше, а заборгованість зросла до 173,7 млрд рублів.