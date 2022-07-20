РНБО знайшла ознаки олігархів у 86 осіб

Під встановлені спеціальним законом ознаки олігархів в Україні підпадають 86 осіб.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив під час наради, присвячені виконанню так званого "закону про олігархів", повідомляє пресслужба РНБО.

Данілов нагадав, що формування та ведення Реєстру олігархів забезпечується Апаратом РНБО.

"Учасники наради обговорили інформацію щодо основних етапів формування та ведення Реєстру, а також проблемні питання реалізації згаданого закону. Данілов акцентував на важливості посилення міжвідомчої співпраці для підвищення ефективності його виконання", – зазначається у повідомленні.

За результатами наради дано ряд протокольних доручень Кабінетові міністрів, Антимонопольному комітету, Службі безпеки України та Національному банку. Водночас зміст цих доручень не розкривається.

Як повідомлялося, 29 червня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони (РНБО) про реєстр олігархів, порядок його формування та ведення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав так званий "закон про олігархів" на початку листопада минулого року. Зокрема, олігархом вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак: