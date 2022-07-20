Заощадити $5 мільярдів: Комітет Ради погодив відстрочку виплат за державним боргом
Відповідне рішення одноголосно підтримав 21 член комітету, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.
"Загальна сума облігацій – $17 млрд. Відсотковий дохід продовжує нараховуватися, просто буде сплачений пізніше. Фактично уряд капіталізує відсотки. У будь-який час уряд може зупинити відстрочення та сплатити відсотки, як тільки наша фінансова ситуація покращиться", – нагадав депутат.
Железняк додав, що станом на 1 липня Україна вже спрямувала 62,1 млрд грн на обслуговування державного боргу – це третя по величині стаття видатків держави за останні півроку.
"Завдяки цій процедурі ми зможемо заощадити близько $5 млрд на інші потреби держави у період дії відстрочки платежів", – наголосив заступник голови Комітету.
Він також перерахував ключові зміни до поточних умов українських єврооблігацій та ВВП-варрантів:
- строки погашення всіх 13-ти серій єврооблігацій буде продовжено на 2 роки, купонні платежі, які припадають на наступні два роки відстрочуються до кінця дії 2-річного періоду, за відстроченим доходом нараховуються відсотки в розмірі відповідної договірної ставки до кінця періоду відстрочки;
- у цей час відстрочений купон та відповідні нараховані відсотки виплачуються або капіталізуються (додаються до основної суми відповідних єврооблігацій) на вибір України;
- виплати за державними деривативами (ВВП-варрантами) у 2023 році (коли сума виплат розраховується на базі показників зростання ВВП у 2021 році), відстрочуються на 2 роки із відсотковою ставкою 7,75% під час періоду відстрочки;
- обмеження на виплати за державними деривативами (ВВП-варрантами) зменшуються з 1% на 0,5% від ВВП тільки в 2025 році (коли сума виплат розраховується на базі показників зростання ВВП в 2023 році).
- Україна отримає можливість викупити/скасувати ВВП-варранти повністю або частково за ціною, що дорівнює умовній сумі викуплених варрантів в період з серпня 2024 по серпень 2027 року;
- строк обігу державних деривативів (ВВП-варрантів) буде продовжений на 1 рік до 2041 року з 2040 року (таким чином останній звітний рік для виплат буде 2039 рік, а не 2038 рік).
Як повідомлялося, напередодні Кабмін вирішив запропонувати кредиторам добровільно продовжити термін обігу всіх єврооблігацій на 24 місяці, а також відстрочити на такий самий термін сплату відсоткового доходу за ними. Крім того, Кабмін доручив Мінфіну звернутися до держателів державних деривативів (ВВП-варрантів), випущених в рамках реструктуризації держборгу у 2015 році, з проханням про внесення змін до умов їх випуску.
Зазначимо, що минулого тижня офіційний представник МВФ Джеррі Райс заявив, що наразі Україна акуратно обслуговує свій державний борг і МВФ очікує, що така ситуація збережеться і надалі, проте закликає підтримати країну шляхом надання додаткового грантового фінансування.
Своєю чергою прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд України наразі не обговорює реструктуризацію державного боргу, однак сподівається на відповідну ініціативу від міжнародних партнерів.