Заощадити $5 мільярдів: Комітет Ради погодив відстрочку виплат за державним боргом

Бюджетний Комітет Верховної Ради погодив пропозицію Кабінету міністрів про відстрочку платежів за єврооблігаціями на наступні 24 місяці, тобто до липня 2024 року.

Відповідне рішення одноголосно підтримав 21 член комітету, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

"Загальна сума облігацій – $17 млрд. Відсотковий дохід продовжує нараховуватися, просто буде сплачений пізніше. Фактично уряд капіталізує відсотки. У будь-який час уряд може зупинити відстрочення та сплатити відсотки, як тільки наша фінансова ситуація покращиться", – нагадав депутат.

Железняк додав, що станом на 1 липня Україна вже спрямувала 62,1 млрд грн на обслуговування державного боргу – це третя по величині стаття видатків держави за останні півроку.

"Завдяки цій процедурі ми зможемо заощадити близько $5 млрд на інші потреби держави у період дії відстрочки платежів", – наголосив заступник голови Комітету.

Він також перерахував ключові зміни до поточних умов українських єврооблігацій та ВВП-варрантів:

строки погашення всіх 13-ти серій єврооблігацій буде продовжено на 2 роки, купонні платежі, які припадають на наступні два роки відстрочуються до кінця дії 2-річного періоду, за відстроченим доходом нараховуються відсотки в розмірі відповідної договірної ставки до кінця періоду відстрочки;

у цей час відстрочений купон та відповідні нараховані відсотки виплачуються або капіталізуються (додаються до основної суми відповідних єврооблігацій) на вибір України;

виплати за державними деривативами (ВВП-варрантами) у 2023 році (коли сума виплат розраховується на базі показників зростання ВВП у 2021 році), відстрочуються на 2 роки із відсотковою ставкою 7,75% під час періоду відстрочки;

обмеження на виплати за державними деривативами (ВВП-варрантами) зменшуються з 1% на 0,5% від ВВП тільки в 2025 році (коли сума виплат розраховується на базі показників зростання ВВП в 2023 році).

Україна отримає можливість викупити/скасувати ВВП-варранти повністю або частково за ціною, що дорівнює умовній сумі викуплених варрантів в період з серпня 2024 по серпень 2027 року;

строк обігу державних деривативів (ВВП-варрантів) буде продовжений на 1 рік до 2041 року з 2040 року (таким чином останній звітний рік для виплат буде 2039 рік, а не 2038 рік).

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Як повідомлялося, напередодні Кабмін вирішив запропонувати кредиторам добровільно продовжити термін обігу всіх єврооблігацій на 24 місяці, а також відстрочити на такий самий термін сплату відсоткового доходу за ними. Крім того, Кабмін доручив Мінфіну звернутися до держателів державних деривативів (ВВП-варрантів), випущених в рамках реструктуризації держборгу у 2015 році, з проханням про внесення змін до умов їх випуску.

Зазначимо, що минулого тижня офіційний представник МВФ Джеррі Райс заявив, що наразі Україна акуратно обслуговує свій державний борг і МВФ очікує, що така ситуація збережеться і надалі, проте закликає підтримати країну шляхом надання додаткового грантового фінансування.

Своєю чергою прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд України наразі не обговорює реструктуризацію державного боргу, однак сподівається на відповідну ініціативу від міжнародних партнерів.