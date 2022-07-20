Кредитори закликали надати Україні відстрочку виплат за зовнішнім боргом (оновлено)

Група офіційних міжнародних кредиторів України погодилася надати Києву відстрочку виплат із зовнішнього боргу з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року.

Про це йдеться у спільній заяві урядів США, Канади, Франції, Німеччини, Японії та Великої Британії, повідомляє НВ із посиланням Reuters.

"Як офіційні двосторонні кредитори України ми маємо намір узгодити зупинення обслуговування боргу України з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року, з можливістю додаткового року", – йдеться у повідомленні, яке цитує агентство.

Вони закликали всіх інших кредиторів України вчинити так само.

"Ми підтримуємо цей запит про згоду та наполегливо закликаємо власників облігацій погодитися з проханням України. Ми також наполегливо закликаємо всіх інших офіційних кредиторів швидко домовитися з Україною про зупинення обслуговування боргу", – сказано в повідомленні.

Згодом у пресслужбі Міністерства фінансів України уточнили, що це звернення підтримали кредитори України з країн G7 та членів Паризького клубу кредиторів.

Водночас у пресслужбі Мінфіну уточнили, що напередодні оголошення запиту про згоду на відстрочку виплат Україна обговорила свої плани з групою основних власників єврооблігацій і ВВП-варрантів, включаючи Amia Capital, BlackRock, Fidelity International (FIL) і Gemsstock.

"Після цих дискусій Україна отримала чіткі ознаки про підтримку як запиту на згоду щодо єврооблігацій, так і змін умов ВВП-варрантів від вищезазначеної групи власників", – наголошується у повідомленні.

У Мінфіні запевнили, що операції з державним боргом та державними деривативами "стали результатом дискусій і зворотного зв’язку, отриманого від ряду інвесторів, які висловили свою підтримку та надали свої конкретні ідеї щодо того, як вони можуть допомогти Україні зберегти валютні ресурси".

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Як повідомлялося, напередодні Кабмін вирішив запропонувати кредиторам добровільно продовжити термін обігу всіх єврооблігацій на 24 місяці, а також відстрочити на такий самий термін сплату відсоткового доходу за ними. Крім того, Кабмін доручив Мінфіну звернутися до держателів державних деривативів (ВВП-варрантів), випущених в рамках реструктуризації держборгу у 2015 році, з проханням про внесення змін до умов їх випуску.

Зазначимо, що минулого тижня офіційний представник МВФ Джеррі Райс заявив, що наразі Україна акуратно обслуговує свій державний борг і МВФ очікує, що така ситуація збережеться і надалі, проте закликає підтримати країну шляхом надання додаткового грантового фінансування.

Своєю чергою прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд України наразі не обговорює реструктуризацію державного боргу, однак сподівається на відповідну ініціативу від міжнародних партнерів.