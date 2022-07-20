Нацбанк збереже облікову ставку на рівні 25%, – банкіри

Національний банк України збереже облікову ставку на рівні 25% на засіданні 21 липня.

Це прогнозує більшість банкірів, опитаних агентством Інтерфакс-Україна.

"Найімовірніше, що облікову ставку буде збережено на рівні 25% річних. Трансмісія останнього рішення в ринкові ставки триває, а економічні обставини суттєво не змінилися", – повідомив начальник аналітичного відділу "Альфа-Банку" Олексій Блінов.

Його думку поділяє аналітик стратегічного розвитку банку "Південний" Костянтин Хведчук.

"Ми очікуємо збереження облікової ставки незмінною, проте тональність комунікації стане яструбиною. Ринок депозитів та ОВДП повільно реагував на попереднє різке підвищення ставки. Але необхідність посилення попиту на гривневі активи для збереження фінстабільності нікуди не поділася, тому НБУ доведеться довше утримувати облікову ставку на високому рівні", – зазначив Хведчук.

Крім того, він припускає відновлення Нацбанком розміщення термінових депозитних сертифікатів під облікову ставку.

Такої думки дотримується голова ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

"Очікування учасників ринку групуються навколо збереження облікової ставки на рівні 25% річних. Найімовірніше, таким і буде рішення НБУ. Основна причина – ринкові ставки ще не повністю відреагували на попереднє рішення НБУ, тому зараз немає підстав для перегляду регулятором облікової ставки", – зазначила вона.

Зокрема, за її словами, невеликі банки вже відповіли на зростання облікової ставки зростанням ставок за депозитами, проте "гігантам" ринку потрібно більше часу.

Голова правління "Юнекс Банку" Іван Світек також очікує на збереження облікової ставки на рівні 25%.

"Інфляція в Україні за підсумками червня прискорилася до 21,5%, що, звичайно, чинитиме тиск на членів монетарного комітету і збільшує шанси на ще один етап зростання облікової ставки. Однак я все ж таки схиляюся до думки, що в результаті непростої дискусії буде ухвалено рішення зберегти ставку на поточному рівні 25% річних. Головна причина – обмежений ефект монетарної трансмісії внаслідок червневого перегляду ставки", – пояснив Світек.

За його словами, червневе підвищення ставки ще не вичерпало потенціалу впливу, оскільки індекс ставок UIRD хоч і зріс на 2-2,5% залежно від термінів, все ще істотно нижчий за рівень інфляції, а процес нарощування прибутковості депозитних вкладів в умовах профіциту ліквідності та обмеженого кредитування виявився набагато інерційнішим, ніж можна було припустити.

Крім того, слід визнати, що ефективність монетарних інструментів щодо стримування інфляції зараз є дуже незначною, особливо в умовах війни в Україні.

У той же час Світек зазначив, що якщо інфляція продовжить прискорюватися, НБУ може ухвалити рішення про її підвищення в ході наступного засідання правління з монетарної політики.

За словами голови правління "ОТП Банку" Володимира Мудрого, згідно з логікою попереднього рішення про підвищення облікової ставки очікується подальше зростання облікової ставки, навіть до 30%. Зокрема, це станеться через те, що мету попереднього підвищення не було реалізовано: замість стримування інфляції у червні продовжилося зростання, підвищення ставок за ОВДП та депозитами реалізувалося не більше ніж на 2%, а попит на валюту знизився.

"Водночас є величезне навантаження на державний бюджет України, зокрема, це фінансування потреб оборони. Отже, мають бути створені стимули участі у цьому саме для приватного капіталу", – уточнив Мудрий.

Він зазначив, що рішення про перегляд ставки має ухвалюватися з урахуванням можливих змін в управлінні курсом нацвалюти, а також впливу рівня облікової ставки на збільшення частки держави на тому чи іншому ринку.

Як повідомлялося, 2 червня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку одразу до 25% річних з 10%, які зберігалися з початку війни.

Нацбанк очікував, що уряд та банки відреагують на зміну облікової ставки відповідним підвищенням ставок за ОВДП та депозитами, що збільшить привабливість гривневих активів, у тому числі ОВДП, таким чином зменшивши необхідність викуповувати облігації уряду для Нацбанку. Однак Мінфін з того часу відмовляється підвищувати ставки за ОВДП.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: Що означає рекордне підняття облікової ставки НБУ до 25%