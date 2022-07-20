Портфель кредитів для бізнесу зріс із початку війни на 30 мільярдів

Кредитний портфель підприємств у гривні з 23 лютого по 1 липня збільшився на 5,7%, або на 29,5 млрд грн, (з 519,9 млрд грн до 549,4 млрд грн).

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що загалом кредити в економіку в гривні, надані підприємствам та населенню, за цей час зросли на 2,1%, або 15,6 млрд грн.

Гетманцев додав, що основними факторами підтримуючими кредитування бізнесу залишається висока гривнева ліквідність банківської системи та державна програма пільгового кредитування "5-7-9" із державними гарантіями банкам, які кредитують МСБ.

Зокрема, від початку війни і станом на 18 липня за згаданою програмою надано кредитів на суму 40,8 млрд грн, із яких майже половина пішла на підтримку аграріїв:

0,65 млрд грн – на інвестиційні цілі;

3,88 млрд грн – як антикризові кредити;

3,18 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

19,41 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

13,68 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Водночас Гетманцев зазначив, що через війну якість кредитного портфелю банків погіршується. Так, за 1 березня по 1 червня обсяг непрацюючих кредитів збільшився на 12,4 млрд грн, а їх частка зросла з 26,6% до 27,6% від всього кредитного портфелю, хоча до цього ця частка постійно знижувалась із середини 2017 року.

"Основні виклики, пов’язані із переоцінкою застави та змогою позичальників обслуговувати кредити, попереду. За оцінками НБУ, через війну банки можуть втратити до 20% кредитного портфелю", – підсумував Гетманцев.