Масова еміграція: Кількість користувачів Instagram в Україні впала на 2,5 мільйона

Через масову міграцію українців після початку повномасштабного російського вторгнення в Україні різко зменшилась кількість користувачів популярних соцмереж.

Про це йдеться у дослідженні агенції plusone social impact, повідомляє галузеве видання AIN.UA.

Згідно з його даними, кількість українських користувачів мережі Facebook зменшилась на 150 тисяч – до 15,6 млн. Водночас Instagram втратив в Україні одразу 2,5 мільйона користувачів – зараз цією соцмережею в країні користується 13,2 млн осіб.

Автори дослідження вважають, що такий контраст можна пояснити кількома причинами:

пропорційно більша кількість користувачів Instagram виїхала закордон;

українці стали менш активно користуватися Instagram (мережа зараховує користувачів, які були активними протягом 30 днів);

Facebook може по-іншому визначати географічну прив’язку користувача, ніж Instagram (наприклад, якщо людина виїхала до Польщі, то Facebook може зарахувати її до української аудиторії, а Instagram — вже до польської).

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Дослідження також продемонструвало, що протягом місяця з початку війни соцмережі отримали сплеск пошукових запитів. Якщо з середини 2020 року Instagram стабільно утримував друге місце після Facebook за частотою пошукових запитів, то після 24 лютого на короткий проміжок часу на друге місце вийшла російська соцмережа "ВКонтакте".

Автори дослідження припускають, що мешканців окупованих ще у 2014 році територій України стали активніше звертатися до російської мережі, щоб дізнатися ситуацію на місцях. Крім того, українські активісти у перші дні війни намагалися через "ВКонтакте" донести правдиву інформацію про війну до росіян.

Дослідження провели без урахування Донецької та Луганської областей.