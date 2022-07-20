Голова Єврокомісії закликала готуватися до повної зупинки постачання газу з Росії

Поведінка Росії свідчить про те, що ЄС має готуватися до повного припинення постачання російського газу.

Про це під час пресконференції у Брюсселі заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Укрінформ.

"Ми маємо підготуватися до потенційного повного переривання (постачання, – ред.) російського газу... Як ми бачили й у минулому, Росія намагається чинити тиск на нас шляхом зменшення постачання газу. Тож це ймовірний сценарій", – наголосила голова Єврокомісії.

Вона нагадала, що сьогодні – 147-й день повномасштабної російської агресії проти України. Та ще за кілька місяців до цього Росія навмисно утримувала постачання газу до ЄС на найнижчому рівні, всупереч високим цінам на паливо.

"На сьогодні 12 країн-членів стикнулися з повним або частковим перериванням постачань російського газу. У цілому постачання російського газу зараз становить менше третини від торішнього у цей же період. Росія шантажує нас, використовує енергію як зброю. Тож за будь-якого розвитку подій – чи це буде часткове, велике або повне переривання газу, – Європа має бути готовою", – заявила фон дер Ляєн.

За її словами, ЄС уже багато зробив для зменшення залежності від російського газу. Зокрема, газосховища заповнені вже на 64%. Крім того, вдалося збільшити імпорт газу до ЄС з інших джерел.

Важливим напрямком, за її словами, є також зменшення споживання газу, до чого мають долучитися всі країни-члени ЄС.

"Щоб пройти зиму, з огляду на можливість повного переривання поставок російського газу, нам необхідно заощаджувати газ, щоб швидше заповнювати газосховища… Ми просимо кожну країну скоротити споживання газу на 15% – це еквівалентно обсягу 45 мільярдів кубометрів. У такому разі ми можемо забезпечити безпечне проходження цієї зими", – підкреслила фон дер Ляєн.

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Як повідомлялося, Європейська комісія запропонувала Європейський план скорочення попиту на газ, який передбачає зменшення використання газу в Європі на 15% до наступної весни.

Напередодні президент РФ Владімір Путін пригрозив новими обмеженнями постачання газу до Європи. За його словами, російський "Газпром" додатково зменшить транспортування газу до Європи газопроводом "Північний потік", якщо Німеччина та Канада не вирішать питання ремонту турбін виробництва Siemens, а також не передадуть Росії документацію на них.