Країни Євросоюзу отримають додаткову допомогу для підтримки біженців із України

Постійні представники 27 держав-членів ЄС 20 липня погодили подальшу підтримки країн і регіонів, які приймають переміщених осіб з України, а також для подолання деяких несприятливих економічних наслідків розв'язаної Росією війни.

Про це йдеться в повідомленні Європейської ради.

Законодавча пропозиція, відома як FAST-CARE (гнучка допомога для територій, "Швидка турбота"), вводить нові положення для додаткової гнучкості та максимальної ефективності інвестицій у політику згуртованості.

Щоб прискорити процедуру, Рада вирішила не вносити зміни до тексту пропозиції Комісії.

Пропозиція розширює підтримку, яка вже надається в рамках програми Cohesion для біженців у Європі (CARE). Вона вносить зміни до двох основних нормативно-правових актів, які регулюють правила політики згуртованості на бюджетні періоди 2014-2020 та 2021-2027 років.

Ці заходи базуються на підході, орієнтованому на людей, і виділяють 30% витрат на біженців для місцевих органів влади та організацій громадянського суспільства, оскільки вони знаходяться в авангарді міграційного тиску, працюючи в місцевих громадах.

Серед іншого, пропозиція передбачає:

додаткові 3,5 млрд євро попереднього фінансування для проєктів згуртування для забезпечення додаткової ліквідності

розширення можливості 100% співфінансування інвестицій у сприяння соціально-економічній інтеграції громадян третіх країн

підвищення нововстановленої вартості одиниці для підтримки біженців із 40 євро до 100 євро на особу на тиждень і подовження терміну її застосування з 13 до 26 тижнів з моменту, коли особа звернулася за захистом

розширення можливостей для передачі ресурсів на дії з підтримки біженців не лише між Європейським фондом регіонального розвитку та Європейським соціальним фондом, але також із Фонду згуртованості

ретроактивне відшкодування проєктів, пов’язаних із потребами біженців, які вже завершені

Крім того, заходи передбачають більшу гнучкість у поетапному розподілі проектів політики згуртованості від одного бюджетного періоду до наступного з урахуванням затримок у реалізації, спричинених підвищенням цін на матеріали та енергію, а також нестачею робочої сили.

29 червня 2022 року Комісія внесла пропозицію FAST-CARE у відповідь на висновки Європейської ради від травня 2022 року, закликаючи до нових ініціатив на підтримку мільйонів біженців, які тікають від війни в Україні, зокрема шляхом допомоги сусіднім країнам.

Очікується, що після сьогоднішнього ухвалення мандату Ради, Європейський парламент затвердить свою позицію якнайшвидше восени, що визначатиме наступні процедурні кроки для ухвалення законодавства.