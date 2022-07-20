Вартість оренди житла в Києві впала з початку війни на 52%, – дослідження

Медіанна вартість оренди квадратного метра житлової нерухомості у Києві у червні 2022 року знизилася до $5,3 за кв. м, що на 52% нижче порівняно із січнем у доларовому еквіваленті, на 36% – у гривневому.

Це випливає із дослідження порталу Address.ua, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, вартість оренди на столичному ринку продовжує зниження, проте його темпи дещо сповільнилися. У той самий час попит досі низький і відновлюється переважно за рахунок внутрішньо переміщених осіб.

"На ринку житлової нерухомості Києва продовжується зниження цін – дефіцит попиту та висока необхідність у продажу чи здаванні в оренду свого житла сильно тиснуть на ринок. При цьому падіння інтересу до нерухомості в цілому продовжується. За підсумками червня 2022 року загальна кількість запитів, пов'язаних із покупкою або орендою нерухомості, що знизилося на 40% і склало менше 30% від довоєнного рівня", – прокоментував ситуацію на ринку директор City Development Solutions Роман Герасимчук.

За даними Address.ua, найдорожчим районом столиці для оренди залишається Печерський, де медіанна вартість оренди становить $486/міс. ($ 8/кв. м). Далі йде Шевченківський район – $346/міс. ($7/кв. м), Голосіївський – $304/міс. ($6/кв. м). При цьому ціна у червні у цих районах знизилася на 1% та 6% відповідно, тоді як у Печерському зросла на 4% порівняно з травнем 2022 року.

Вартість оренди квартир на лівому березі Києва та в спальних районах знизилася в середньому на 17%: в Оболонському – до $230/міс. ($5/кв.м), Подільському – до $209/міс. ($5/кв. м), Святошинському – до $195/міс. ($4/кв. м), Солом'янському – до $235/міс. ($6/кв. м).

Мінімальну медіанну ціну на оренду квартир зафіксовано в Деснянському районі – $177/міс. або $4/кв. м.

Майже половина запитів на порталі стосується пошуку однокімнатних квартир – 47% від загальної кількості, на двокімнатні припадає 44% запитів, трикімнатні – 9%. При цьому у структурі пропозиції 48% займають однокімнатні квартири, 36% та 16% – дво- та трикімнатні відповідно.

"Вже зараз можна припустити, що дефіцит попиту на оренду в Києві збережеться на тривалі періоди – до поліпшення воєнної ситуації та появи хоча б умовних гарантій безпеки населення від воєнної загрози. Нещодавні ракетні атаки Росії та наявність загрози повторного вторгнення з території Білорусі виступили потужними негативними факторами для ринку оренди житла Києва у червні 2022 року", – повідомив Герасимчук.

У повідомленні уточнюється, що у своєму дослідженні експерти ґрунтувалися на аналізі оголошень, розміщених на порталі пошуку нерухомості Address.ua, а також активності користувачів (96,9 тис. відвідувань за червень 2021 року).

Address Group – група компаній, що надають з 2010 року онлайнові інформаційні сервіси для пошуку та просування нерухомості в Україні, Казахстані та Молдові.